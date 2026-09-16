(ANSA) - BELLUNO, 16 SET - Un turista straniero ospite di un'abitazione nella frazione di Coi, nel Comune di Cencenighe Agordino (Belluno), è stato trovato morto nel tardo pomeriggio sul greto del torrente Cordevole. L'uomo era stato visto l'ultima volta la serata precedente, dagli amici con cui alloggiava. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agordo, con il supporto del distaccamento volontario di Canale d'Agordo, a cui si sono affiancati il personale del Nucleo Tas (Topografia Applicata al Soccorso), unità cinofile e un'Unità di Comando Locale per il coordinamento delle operazioni. È stato attivato l'elicottero "Drago" del Reparto Volo di Venezia; alle ricerche hanno preso parte anche il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, con il proprio mezzo aereo e i Carabinieri. E' stato l'equipaggio dell'elicottero a vedere il corpo dell'uomo nel greto del Cordevole, in prossimità del cimitero di Cencenighe, dove probabilmente era caduto dal pendio sovrastante. Il recupero è stato effettuato dalla squadra fluviale del Comando di Belluno; il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. (ANSA).