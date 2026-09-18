(ANSA) - LECCE, 18 SET - Una turista 19enne ha denunciato di essere stata violentata due volte nel giro di poche ore, prima da un tassista e poi da un uomo conosciuto in un bar mentre era in vacanza in Salento. Secondo quanto pubblicato dall'edizione barese di Repubblica, la giovane che vive a Barcellona, sarebbe rimasta poi quattro giorni in ospedale per le lesioni riportate. Sull'accaduto indaga la polizia. I fatti si sarebbero verificati ad agosto. La giovane sarebbe arrivata nel Salento per incontrare una persona conosciuta sui social. Avrebbe preso un taxi perchè il bus era in ritardo e, visto che il suo amico tardava, ha accettato l'invito del tassista ad andare nell'abitazione dell'uomo per ripararsi dal sole e rinfrescarsi. Una volta in casa l'uomo avrebbe abusato di lei e solo dopo alcune ore l'avrebbe riaccompagnata sul luogo dell'appuntamento dove avrebbe finalmente incontrato il ragazzo conosciuto sui social. Secondo la denuncia della ragazza riportata da Repubblica, dopo avere passato la giornata insieme, i due si sono separati e la giovane è andata in un bar dove, essendo tardi e non potendo prendere un bus per fare rientro in hotel a Lecce ha accettato un passaggio dal proprietario che si è offerto di portala in casa di un conoscente che avrebbe potuto ospitala per la notte. Anche in questo caso, però, l'uomo che avrebbe dovuto ospitarla - secondo la denuncia - l'avrebbe violentata. La mattina dopo, la giovane, è riuscita a fare rientro nel suo hotel a Lecce dove ha presentato denuncia alla polizia. I medici che l'anno visitata hanno riscontrato lesioni compatibili con quanto denunciato. Rimasta in ospedale per quattro giorni è poi ripartita per Barcellona con la mandre che nel frattempo l'ha raggiunta. (ANSA).