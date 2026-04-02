(ANSA) - PALERMO, 02 APR - Una turista americana di 18 anni ha denunciato di aver subito violenza sessuale da un uomo conosciuto attraverso Tinder. Secondo le prime indiscrezioni la ragazza ha contattato sull'app di incontri un uomo e poi i due si sarebbero incontrati in una struttra ricettiva a Palermo. Lì dopo un rapporto consensuale - avrebbe detto la ragazza alla poliza - l'uomo avrebbe abusato di lei. La ragazza ha quindi chiesto aiuto ad altri inquilini e l'uomo sarebbe andato via. La polizia è intervenuta e ha fatto trasportare la vittima al pronto soccorso del Policlinico con l'ambulanza. La vittima ha reso noto agli investigatori il profilo del presunto aggressore. L'uomo è ricercato. (ANSA).