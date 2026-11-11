(di Guido Tortorelli) (ANSA) - MATERA, 11 NOV - Un sentimento di fiducia crescente, relazioni internazionali più solide e nuove opportunità per i territori. Si chiude con questo bilancio la quinta edizione di 'Roots-In', la Borsa internazionale del turismo delle origini, che per due giorni ha riunito a Matera operatori turistici, istituzioni ed esperti per confrontarsi sulle prospettive di un settore che punta a trasformare il legame con le proprie radici in un'occasione di sviluppo. L'evento è stato organizzato da Apt e Regione Basilicata, in collaborazione con Enit e con il patrocinio del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. "Da questa edizione emerge un sentimento di fiducia maggiore rispetto al passato, maturato anche grazie alle iniziative realizzate nel corso del 2026 - ha spiegato la direttrice generale dell'Apt Basilicata, Margherita Sarli -. La fiducia è un ingrediente indispensabile per continuare a investire nel turismo in Basilicata e credere sempre di più nella valorizzazione del territorio". Tra i risultati, il rafforzamento dei rapporti con le sedi estere dell'Enit e gli incontri tra buyer internazionali e operatori italiani. "Roots-In è una piattaforma internazionale - ha sottolineato Sarli - che va ben oltre i confini della Basilicata. È un percorso che ci incoraggia a continuare a investire nella promozione della Basilicata, attraverso un'attività sempre più intensa di comunicazione e marketing, per valorizzare il territorio e creare nuove occasioni di incontro con i mercati". Un esempio delle potenzialità del settore arriva dall'Australia. "Gli australiani che arrivano in Italia - ha dichiarato Emanuele Attanasio dell'Enit - soggiornano generalmente per tre o quattro settimane. Sono visitatori che rimangono a lungo, spendono molto e rappresentano un'opportunità economica importante". Per Attanasio, il turismo delle radici rappresenta anche un'occasione per portare i discendenti degli emigrati italiani, ormai alla terza, quarta e quinta generazione, oltre le tradizionali città d'arte, alla scoperta dei piccoli borghi e di regioni come la Basilicata. Ma le ricadute del turismo delle origini non si misurano soltanto attraverso la spesa dei visitatori. "L'impatto non deve essere soltanto dichiarato, ma dimostrato e misurato", ha osservato Tiziana Nicotera, docente di turismo delle radici all'Università degli Studi Internazionali di Roma. Per l'esperta occorre valutare il coinvolgimento delle imprese locali, ma anche gli effetti sociali, culturali e relazionali sulle comunità ospitanti. Rispetto alle prime edizioni, secondo Nicotera, è cresciuta la consapevolezza delle opportunità offerte da questa forma di viaggio. "Recuperare e restituire la memoria delle origini a chi ha radici italiane è anche un nostro dovere", ha aggiunto la docente. Centrale resta anche il modo di raccontare i territori, soprattutto attraverso i social. "L'errore più grande è pensare di dover vendere qualcosa ogni giorno. Bisogna invece regalare contenuti, consigli ed emozioni", ha spiegato Riccardo Pirrone, esperto di comunicazione. Anche nell'era dell'intelligenza artificiale, la sfida è riscoprire la memoria e trasformarla in storie capaci di coinvolgere le persone. L'obiettivo è costruire comunità digitali che possano diventare, nel tempo, visitatori reali. "Quando parliamo di turismo delle radici - ha evidenziato - dobbiamo scavare nella memoria, raccontare ciò che eravamo e trasformarlo in contenuti capaci di emozionare e attrarre le persone". (ANSA).