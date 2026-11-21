(ANSA) - WASHINGTON, 21 NOV - Jd Vance e Marco Rubio sono "fantastici" e sono "entrambi molto, molto popolari". Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda su chi vorrebbe sulle presidenziali del 2028. "Credo che la situazione si stia delineando. Stanno iniziando a emergere alcuni nomi. Sono rimasto un po' sorpreso nel vedere che Kamala Harris sta andando piuttosto bene", ha detto il tycoon avvertendo che sul fronte repubblicano "potrebbero esserci delle sorprese". "Penso che anche Alexandria Ocasio-Cortez stia andando bene; insomma, ci sono diverse figure. È molto probabile che, almeno sul fronte democratico, possa spuntare fuori qualcuno di cui nessuno ha mai sentito parlare", ha continuato Trump. "È una possibilità concreta: qualcuno magari molto capace, ma ancora sconosciuto". (ANSA).