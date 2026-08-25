(ANSA) - NEW YORK, 25 AGO - Donald Trump annuncia che tutte le mine nello Stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. "La Marina americana mi ha appena comunicato che tutte le mine presenti nelle acque internazionali dello Stretto di Hormuz sono state rimosse e/o fatte brillare. L'Iran è stato avvertito che qualsiasi nave o imbarcazione che dovesse posizionare nuove mine verrà immediatamente e sistematicamente distrutta", ha scritto Trump sul suo social Truth, sottolineando che "è in vigore una politica di tolleranza zero assoluta riguardo al posizionamento di mine". (ANSA).