(ANSA) - WASHINGTON, 01 OTT - Donald Trump torna ad attaccare la Federal Reserve sul rialzo dei tassi di interesse ma si astiene dal criticare direttamente il presidente Kevin Warsh che lui stesso ha scelto. "Voglio che voti come preferisce. Personalmente avrei votato contro il rialzo, perché abbiamo l'inflazione completamente sotto controllo... Il problema è che i tassi di interesse danneggeranno la nostra crescita", ha detto il tycoon parlando con i giornalisti per di partire per un viaggio che lo porterà in Texas e Oklahoma. "La questione è diventata molto politica. Non ce l'ho con te, Kevin. Penso che sia un peccato. Non è giusto. Stiamo superando brillantemente l'ostacolo dei tassi di interesse. Ma se non fossimo costretti a farlo, sarebbe fantastico", ha aggiunto. (ANSA).