WASHINGTON. "Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l'Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l'Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l'attenzione. L'AMERICA È TORNATA!". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Intanto, sul fronte della crisi, il presidente Usa ha spiegato che Usa e Iran vanno verso nuovi colloqui. "Potrebbero riprendere nei prossimi due giorni ma stiamo pensando a un altro luogo che non sia il Pakistan", ha annunciato Trump assicurando che "la guerra è quasi finita". Cina in campo con 4 punti per la pace. Putin sarà a Pechino entro la metà di quest'anno, annuncia Lavrov. Colloqui "costruttivi" tra Israele e Libano a Washington sulla tregua: sì all'avvio di negoziati diretti, con data e luogo da stabilire. Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum con lo Stato ebraico per la collaborazione nella difesa.