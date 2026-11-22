(ANSA) - BELGRADO, 22 NOV - Sta suscitando un'ondata di polemiche sui media internazionali un post pubblicato dal presidente Usa Donald Trump sul suo social Truth, in cui mostra una foto di un abbraccio fra lui e Vladimir Putin, accompagnato dall'epiteto a grandi lettere "My Friend" (Il mio amico). Fra i commenti impliciti, quello dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che, a colloquio con giornalisti in un segmento riportato da Newsweek su X, a una domanda se Trump lo abbia mai chiamato "amico", risponde: "Penso di sì...ma il problema è che non me lo ricordo". Il viceministro britannico con delega per gli Affari europei, Hamish Falconer, ha definito Putin un "macellaio" come commento a quel post di Trump. Il presidente americano ha fatto seguire su Truth un'altra foto in cui scende dalla scaletta dell'Air Force One con il presidente cinese, di spalle, che lo aspetta sotto. (ANSA).