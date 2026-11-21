(ANSA) - WASHINGTON, 21 NOV - Donald Trump ha dichiarato che Washington sta lavorando per estendere il cessate il fuoco umanitario a Oleshky, trasformandolo in un accordo di "più ampia portata" tra Ucraina e Russia. Nel corso di un'intervista a Fox News, il presidente ha elogiato la First Lady Melania per aver contribuito a mediare la tregua affermando che Washington sta ora cercando di estendere tali accordi umanitari su una scala molto più ampia e che quel cessate-il-fuoco è stato un progetto "pilota riuscito". (ANSA).