(ANSA) - WASHINGTON, 20 OTT - "Non la conosco, non l'ho mai incontrata. Però ho avuto l'impressione che sia stata trattata molto male: quello che le hanno fatto è sembrato quasi un uso strumentale della giustizia. Era in testa nei sondaggi, e dopo quanto accaduto, è diventata senza dubbio la voce dei conservatori". Così Donald Trump, alla domanda se sosterrà Marine Le Pen alle presidenziali francesi del 2027. "Guardate il Sud America: un tempo era fortemente orientato a sinistra, ma ora è cambiato. Sta diventando diverso e sta fiorendo, sta fiorendo davvero. Come sapete, ho sostenuto molte di queste persone, compreso il nuovo presidente della Colombia". (ANSA).