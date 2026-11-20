(ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - "Non permetterò che i data center vengano collocati in altri Paesi, perché la Cina se li prenderebbe tutti". Lo ha detto Donald Trump. "Non consentiremo alle nostre aziende di costruire data center al di fuori del nostro Paese. Non so se questa sia una notizia dell'ultima ora. Non l'ho nemmeno ancora comunicato ai miei collaboratori", ha aggiunto. Se i giganti del tech costruiranno data center all'esterno imporremo "una tassa pesante", ha infine precisato il tycoon. (ANSA).