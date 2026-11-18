(ANSA) - WASHINGTON, 17 NOV - La Casa Bianca ha ritirato la candidatura della dottoressa Heidi Overton alla guida della Food and Drug Administration (FDA), a causa della mancanza di sostegno al Senato, anche tra i repubblicani. La decisione è giunta appena un giorno prima che la commissione per la Salute, l'istruzione, il lavoro e le pensioni della Camera Alta si esprimesse in merito al proseguimento dell'iter di nomina. Il presidente della commissione, il senatore repubblicano Bill Cassidy ha espresso pubblicamente delle riserve in merito alla limitata esperienza gestionale della dottoressa Overton. Inoltre, senatori di entrambi gli schieramenti hanno criticato la sua posizione rispetto ai vaccini infantili, sollevando interrogativi sulla sua disponibilità a prendere le distanze dalle posizioni del segretario alla Salute Robert Kennedy jr. (ANSA).