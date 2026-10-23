(ANSA) - WASHINGTON, 23 OTT - Dopo il Golfo d'America, il lago America, New America, Donald Trump ha deciso di voler cambiare anche il nome dello stretto di Hormuz. "Lo ribattezzerò lo stretto di Trump", ha dichiarato il presidente americano in un comizio in Florida. Il tycoon aveva già avanzato l'ipotesi su Truth e durante comizi in Georgia e Texas. Trump ha poi proposto di cambiare il nome all'Atlantico in "American ocean", salvo poi aggiungere "sto solo scherzando ma domani il New York Times aprirà con questa notizia". (ANSA).