(ANSA) - WASHINGTON, 22 NOV - Donald Trump ha avvertito di essere propenso a ordinare attacchi militari contro l'Iran all'inizio del 2027, qualora i due Paesi non riuscissero a raggiungere un accordo. Il presidente ha inoltre liquidato come prive di senso le trattative diplomatiche in corso con Teheran. In un'intervista a Fox News, il presidente ha accusato i negoziatori iraniani di prendere tempo. "Ora sono più aggressivi di quanto non lo fossero prima delle elezioni", ha dichiarato Trump, descrivendo i funzionari iraniani come "esperti nel menare il can per l'aia". Parlano in continuazione, non fanno altro che parlare, ma sono tutte stupidaggini", ha aggiunto. (ANSA).