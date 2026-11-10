(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Fonti interne sia negli Stati Uniti che in Ucraina riferiscono che la pesante sconfitta di Donald Trump alle elezioni di metà mandato ha conferito nuova urgenza alla necessità di mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo scrive l'Economist affermando che l'arrivo della maggioranza democratica in entrambe le camere del Congresso a gennaio offre una scadenza precisa ai suoi principali negoziatori, Steve Witkoff e Jared Kushner, che potrebbero presto trovarsi ad affrontare indagini per presunti conflitti di interesse. Gli Stati Uniti stanno inoltre valutando l'idea di ridisegnare i confini amministrativi delle regioni ucraine. Ciò consentirebbe alla Russia di rivendicare il pieno controllo sulle regioni di Donetsk e Lugansk, impedendo al contempo a Kiev di cedere le città attualmente sotto il suo controllo. (ANSA).