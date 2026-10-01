(ANSA) - WASHINGTON, 01 OTT - Donald Trump "potrebbe" chiedere all'Europa il rilascio delle riserve di diesel allo scopo di allentare le tensioni sulla catena degli approvvigionamenti e sui prezzi al rialzo. "Potremmo farlo. Hanno delle scorte di gasolio", ha detto Trump ai giornalisti durante un viaggio in Texas per la campagna elettorale di midterm, poco dopo che il segretario al Tesoro Scott Bessent, in un post su X, aveva esortato l'Europa ad attingere "immediatamente" alle proprie riserve. (ANSA).