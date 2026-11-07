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(ANSA) - NEW YORK, 07 NOV - Donald Trump ordina al Dipartimento di Giustizia di "indagare immediatamente" sulle minacce dei democratici ai repubblicani, incluso il ministro della Giustizia. "I democratici vanno in giro minacciando molte persone, tra cui il ministro della Giustizia e altri, prospettando l'impeachment e svariate altre forme di punizione, pur ammettendo di non avere alcuna motivazione per farlo. Si tratta di estorsione ai massimi livelli, e i responsabili devono pagarne le conseguenze", afferma Trump in un lungo post sul suo social Truth. (ANSA).