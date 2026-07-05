(ANSA) - WASHINGTON, 04 LUG - 'Non vogliamo i comunisti, non ne abbiamo bisogno e l'America non diventirà mai un Paese comunista". Lo ha detto Donald Trump, nel suo discorso per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza. "Nei quasi sei anni della mia presidenza, ho difeso con estrema fermezza il Secondo Emendamento", che garantisce ai cittadini il diritto di possedere e portare armi. "Non l'hanno toccato affatto. Non è stato facile, ma lo abbiamo protetto e continueremo a farlo con forza e cautela. Nel corso delle generazioni, gli americani hanno combattuto, versato sangue e dato la vita non solo per garantire" i diritti della Costituzione, "ma per estenderli a cittadini di ogni razza, religione, colore e credo, perché siamo un unico popolo, un'unica famiglia. Lo avete dimostrato stasera, uniti sotto un'unica bandiera". La Dichiarazione d'Indipendenza "ci insegna che siamo tutti creati a immagine di un unico Dio Onnipotente", una cosa "che un comunista non direbbe mai, questo è certo", ha aggiunto Trump, sprappando prima una risata e poi un applauso del pubblico. (ANSA).