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(ANSA) - WASHINGTON, 01 OTT - Donald Trump non esclude il ricorso all'Insurrection Act o la proclamazione di un'emergenza nazionale in concomitanza con le elezioni di metà mandato di novembre. "Non prendo nessun impegno", ha affermato il presidente americano in un'intervista a Time. Secondo quanto riportato dalla rivista, consiglieri della Casa Bianca stanno già valutando come reagire nell'eventualità che i democratici riconquistino la Camera, il Senato o entrambi i rami del Congresso. (ANSA).