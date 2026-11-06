(ANSA) - WASHINGTON, 06 NOV - Donald Trump nomina Stephen Miller, l'architetto della sua stretta sull'immigrazione, capo di gabinetto al posto di Susie Wiles. Lo annuncia il presidente sul suo social Truth. "Sono lieto di annunciare che il signor Stephen Miller, attuale vice capo dello staff dell'amministrazione Trump e uno dei miei consiglieri di massima fiducia, assumerà l'incarico di capo dello staff a partire da lunedì 9 novembre 2026. Susie Wiles, che ha svolto un lavoro eccezionale, passerà all'organizzazione politica di Trump", afferma Trump. (ANSA).