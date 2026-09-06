(ANSA) - NEW YORK, 06 SET - "Molti suggeriscono di cambiare il nome del New Mexico, uno dei grandi Stati in cui si sono verificati brogli elettorali di ogni tempo, in New America. Sarebbe molto più prestigioso e bello per gli abitanti. Mi piace". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth rafforzando un'idea che aveva lasciato già trapelare in giornata pubblicando una foto del New Mexico con Mexico cancellato con una x e America al suo posto. Il presidente da mesi è impegnato a rivedere la geografia. Ha lanciato il Golfo d'America e il lago America, e ha ipotizzato di cambiare il nome dell'oceano Pacifico o Atlantico. Trump ha anche definito lo Stretto di Hormuz un "nuovo territorio americano", e ha puntato il Canada e la Groenlandia. Di Ottawa voleva fare il 52/mo stato, mentre per la Groenlandia pensava a un territorio o a seguire l'esempio di Guantanamo. Ora appare puntare su uno Stato americano per rimuovere quel Mexico che fa riferimento al Paese vicino e mettere quell'America di cui ha la leadership. (ANSA).