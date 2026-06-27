(ANSA) - WASHINGTON, 27 GIU - Donald Trump ha avvertito l'Iran che "non esisterà più" se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. "Gli aerei degli Stati Uniti hanno appena colpito depositi iraniani di missili e droni, nonché postazioni radar costiere, per aver violato l'accordo di cessate il fuoco... ANCORA UNA VOLTA!", scrive il presidente americano su Truth confermando quanto annunciato dal Comando centrale Usa. "È molto probabile che non impareranno mai la lezione! Potrebbe arrivare un momento in cui non saremo più in grado di usare la ragione e saremo costretti a portare a termine militarmente l'opera che abbiamo avviato con grande successo. Se ciò dovesse accadere, la Repubblica Islamica dell'Iran cesserà di esistere!", ha avvertito Trump. (ANSA).