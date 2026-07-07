(ANSA) - NEW YORK, 07 LUG - "La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, è importante per gli Usa". Lo ha detto Donald Trump a margine del bilaterale ad Ankara con Erdogan. La Groenlandia è uno dei motivi per cui i rapporti con la Nato si sono danneggiati perché la Groenlandia "non aiuta la Danimarca. La Danimarca non ha speso soldi per aiutare la Groenlandia ma è importante per gli Stati Uniti. E' circondata da navi cinesi e russe. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti", ha detto Trump. (ANSA).