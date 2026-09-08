(ANSA) - WASHINGTON, 08 SET - "Wow! Il partito populista in Germania ha appena vissuto una serata davvero importante. Si sono finalmente stancati delle norme e dei regolamenti sull'immigrazione, assolutamente disastrosi, che hanno danneggiato così gravemente la Germania". Lo scrive Donald Trump su Truth, in merito alla vittoria di AfD alle elezioni in Sassonia di domenica. "SONO IN ASCESA e non ne possono più! MGGA!!!", conclude il tycoon, adattando il suo Make America Great Again (Maga) al Make Germany Great Again (Mgga). (ANSA).