(ANSA) - WASHINGTON, 18 OTT - "Molti di voi non sanno ancora quale sia la mia decisione, ma lo scopriremo, e lo scoprirete anche voi. È un'ottima decisione: sarà una scelta positiva per il Paese e, credo, anche per il mondo, dato che ci troviamo davvero su un palcoscenico globale". Così Donald Trump alla domanda di chiarimenti sul congelamento dell'applicazione delle nuovi sanzioni alla Russia previste dal Graham Act, in base al suo ordine esecutivo firmato venerdì sera. "La questione con l'Iran sta procedendo molto bene", ha aggiunto il presidente Usa, in un breve incontro coi media durante una cena tenuta sabato sera a favore di 'Maga Inc' a Mar-a-Lago. (ANSA).