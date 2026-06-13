(ANSA) - WASHINGTON, 12 GIU - "Su mio ordine, il Comando Sud degli Stati Uniti ha sferrato un attacco rapido e letale per eliminare Niño Guerrero, il famigerato leader del Tren de Aragua, una delle organizzazioni terroristiche più sanguinarie del pianeta". Lo scrive il presidente Donald Trump su Truth in merito al britz fatto in Venezuela, aggiungendo che "prima del mio ritorno in carica, Joe Biden aveva spalancato il nostro confine meridionale a milioni di criminali clandestini, permettendo a questo esercito straniero di stuprare, mutilare e assassinare cittadini americani in totale impunità". (ANSA).