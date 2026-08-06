(ANSA) - WASHINGTON, 06 AGO - "Hanno incriminato Peter Navarro e Steve Bannon: persone davvero perbene. Avrei concesso loro la grazia in due secondi. Quindi, quando vedi succedere una cosa del genere, ti viene da dire che forse bisognerebbe farlo anche con lui. Ciò che ha fatto lui è molto più grave". Lo ha detto Donald Trump, all'ipotesi di incriminazione del Dipartimento di Giustizia contro Anthony Fauci, l'ex zar Usa della lotta al Covid, per oltraggio al Congresso dopo il voto di oggi della Commissione per la sicurezza interna del Senato. "Quando vedi succedere una cosa del genere, ti viene da dire che forse bisognerebbe farlo (incriminarlo)", ha aggiunto. (ANSA).