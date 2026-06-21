(ANSA) - NEW YORK, 20 GIU - La vasca al Lincoln Memorial "non è stata mai bella come lo era una settimana fa, neanche quando ha aperto nel 1922. Siamo orgogliosi dei lavori effettuati e procederemo con le riparazioni il prima possibile". Donald Trump torna sulla Reflective Pool, oggetto a suo avviso di vandali che hanno rovinato i lavori di ristrutturazione voluti dal presidente e costati 14 milioni di dollari. La polizia - ha scritto Trump sul suo social Truth - ha arrestato vari individui per atti di vandalismo alla vasca. I reati di cui sono accusati, secondo il tycoon, sono "seri. Anni in carcere. I lavori per riparare" i danni "inizieranno immediatamente". Quanto fatto da "questi vandali è un affronto ai presidenti George Washington e Abraham Lincoln". (ANSA).