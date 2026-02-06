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(ANSA) - WASHINGTON, 06 FEB - Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che prevede l'imposizione di dazi fino al 25% sui beni provenienti da Paesi che acquistano petrolio dall'Iran. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. L'ordine non impone direttamente dazi, ma piuttosto fornisce al presidente la base legale per applicarli a partire da oggi. Spetterà al dipartimento del Commercio, in consultazione con il dipartimento di Stato, individuare gli acquirenti di petrolio iraniano e formulare raccomandazioni al presidente. (ANSA).