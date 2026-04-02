(ANSA) - WASHINGTON, 01 APR - "Siamo sulla buona strada per completare i nostri obiettivi militari. Nelle prossime due-tre settimane colpiremo l'Iran con forza e lo riporteremo all'età della pietra". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump. "E' un mese che è iniziata l'operazione Epic Fury contro l'Iran e le nostre forze armate hanno registrato vittorie sul campo di battaglia. La maggior parte dei leader iraniani sono morti. Le loro navi sono andate e le loro forze aeree sono in rovina. Gli altri presidenti hanno fatto errori" con l'Iran e "io li sto correggendo. I nostri obiettivi strategici" in Iran sono vicini all'essere "completati: Dobbiamo completare la missione. E lo faremo, lo faremo rapidamente. Non importiamo petrolio tramite lo Stretto di Hormuz, non ne abbiamo bisogno. I paesi che lo ricevono da Hormuz vadano allo Stretto e se lo prendano. Siamo sul punto di mettere fine alla minaccia dell'Iran contro l'America. Non consentiremo mai all'Iran di avere l'arma nucleare". (ANSA).