(ANSA) - NEW YORK, 02 APR - Un "perdente" che "sembra un prugna secca". Donald Trump attacca Bruce Springsteen, definendolo un cantante "molto noioso" che sta risentendo del "lavoro di una cattivo chirurgo plastico". "E' un perdente che diffonde odio contro un presidente che ha vinto a valanga, anche il voto popolare, in tutti e sette gli stati in bilico e nell'86% delle contee del paese", afferma Trump invitando il popolo Maga a "boicottare i suoi costosi concerti. Risparmiate i soldi che vi siete guadagnati duramente". Springsteen è stato a Minneapolis durante le proteste 'No Kings' nei giorni scorsi e ha criticato duramente il presidente. (ANSA).