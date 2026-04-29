(ANSA) - WASHINGTON, 29 APR - Donald Trump attacca il presidente della Fed, Jerome Powell. "Jerome 'Too Late' ('troppo tardi, ndr) Powell vuole rimanere alla Fed perché non riesce a trovare un lavoro da nessun'altra parte - Nessuno lo vuole", ha scritto il tycoon sul Truth, sulla decisione del banchiere centrale di continuare a servire come governatore nel board anche alla scadenza del mandato da presidente del 15 maggio. Powell ha detto che la mossa è legata alla chiusura "in modo definitivo e trasparente" dell'indagine penale a suo carico sui presunti sforamenti di budget per ritrutturare la sede della Fed. Il caso è affidato all'Ispettorato della Fed stessa. (ANSA).