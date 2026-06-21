(ANSA) - NEW YORK, 21 GIU - Donald Trump ha detto a Fox di aver parlato con gli iraniani nella notte, avvertendoli di non chiudere lo Stretto. "Se lo chiudete, non avrete più un Paese. Non riuscirete nemmeno a tornare nel vostro fottuto Paese", ha detto il presidente riferendo il suo messaggio a Teheran. Il presidente americano ha affermato che l'Iran non raggiungerà un accordo, Washington riscuoterà pedaggi a Hormuz, senza escludere che gli Stati Uniti possano prendere il controllo dello Stretto. "Potremmo farlo, se necessario", ha aggiunto sottolineando che gli Usa potrebbero diventare i 'Guardian Angel' dello Stretto e prendersi il 20% del petrolio. (ANSA).