(ANSA) - WASHINGTON, 18 OTT - Donald Trump accusa Volodymyr Zelensky di prendere "di mira le raffinerie di diesel in Russia, pur sapendo che tali attacchi danneggiano gravemente i mercati globali del diesel, inclusi quelli Usa" e di "non avere interesse a porre fine a questa guerra". Lo scrive il tycoon su Truth. Il congelamento delle nuove sanzioni alla Russia è "molto semplice", scrive poi Trump, in merito alla decisione di venerdì sera sul Graham Act. "Sto lavorando per negoziare la pace nel conflitto tra Russia e Ucraina e non voglio compiere alcun passo che possa, in modo sciocco, allontanare la Russia dal tavolo delle trattative. Sono stati fatti grandi progressi, inclusi quelli relativi alle attuali negoziazioni per il rilascio degli ostaggi!", precisa il presidente americano. (ANSA).