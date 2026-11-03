(ANSA) - WASHINGTON, 03 NOV - "Gli aiuti a Israele verranno interrotti alla fine dell'anno. Israele è un Paese prospero, non ha bisogno di 4 miliardi in aiuti. Abbiamo già concordato che, entro la fine di quest'anno, non effettueremo più versamenti a favore di Israele. Naturalmente, continueremo ad aiutare Israele qualora ne avesse bisogno". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che Israele avrà l'opzione di acquistare le armi americani. "Possono comprare quello che vogliono", ha messo in evidenza precisando di aver raggiunto un accordo con Benjamin Netanyahu per interrompere gli aiuti militari a Israele. (ANSA).