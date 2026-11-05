(ANSA) - WASHINGTON, 05 NOV - Donald Trump ha intenzione di mantenere Pete Hegseth alla guida del Pentagono. Lo ha detto il presidente in un'intervista telefonica a Abc news. Il tycoon ha ammesso, tuttavia, di aver ricevuto telefonate da persone scontente del segretario alla Difesa. "Ricevo queste telefonate sul suo conto. Non capisco perché". Trump ha anche riconosciuto che sarebbe più semplice ottenere la conferma di un nuovo segretario prima che i democratici assumano il controllo del Senato a gennaio. Ma alla fine ha ribadito: "Ho intenzione di mantere Hegseth al suo posto"- (ANSA).