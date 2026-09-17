(ANSA) - GENOVA, 17 SET - "A me quel lavoro mi ha portato più di un milione di euro, più tutti i soldi che ho fatto guadagnare agli altri, ai miei amici". Lo dice Ilija Kosanke, intercettato dagli investigatori della polizia stradale mentre con un amico sta andando a comprare una nuova Harley fuori Genova. Secondo la procura il 54enne, noto sul web come William Solo per il meme diventato virale 'può accompagnare solo', in questa lunga intercettazione confermerebbe in modo dettagliato e inequivocabile l'ipotesi investigativa. Kosanke racconta quanto ha guadagnato negli anni, e cioè "fino a 120 all'anno, puliti, 10 mila al mese". Racconta di aver aiutato anche diversi amici. Dalle carte dell'inchiesta emerge che chi era in difficoltà poteva guadagnare 500 euro partecipando a una messinscena. Nella conversazione spiega di aver deciso di riprendere l'attività, interrotta brevemente dopo una serie di cause con le assicurazioni, ma solo per conto suo in modo da ridurre il rischio e spiega in dettaglio come intende procedere con la moto che stanno andando ad acquistare, chiarendo che ha già tutti i pezzi di ricambio necessari per smontarla. Per gli inquirenti Kosanke sarebbe al vertice di un'organizzazione che vede coinvolte direttamente nove persone, tra cui la compagna, il suo braccio destro e i titolari di diverse officine. Tra gli indagati - in tutto 36 al momento - ci sono anche due avvocati, un agente di polizia locale e un medico. Per il biker appassionato di body building, assistito dall'avvocato Rinaldo Romanelli, l'interrogatorio di garanzia è fissato il 9 ottobre. (ANSA).