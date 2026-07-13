(ANSA) - BELLUNO, 13 LUG - E' stato ritrovato morto un 74enne di Conegliano (Treviso) disperso da ieri sulle Dolomiti Bellunesi nella zona tra il Col di Roanza e Ponte Mariano, nei pressi di Belluno. L'escursionista stava percorrendo un vecchio sentiero dismesso che collega Case Bortot al Bus del Buson. Sul posto, oggi, sono intervenute per cercarlo una trentina di persone del soccorso alpino di Belluno, Feltre e Longarone, della Guardia di finanza e della polizia. Le ricerche dell'uomo erano iniziate già ieri mattina, dopo le richieste di aiuto arrivate da due escursionisti, che si trovavano sulla strada sterrata delle gallerie del Serva, in località Conturela, il punto panoramico più alto, e che avevano sentito delle grida provenienti da una zona non facilmente individuabile tra Col di Roanza e Ponte Mariano, di fronte a loro. Impegnate nella ricerca, le squadre a terra del soccorso alpino hanno perlustrato i sentieri principali e i "Troi" secondari, affiancate dai vigili del fuoco, in ricognizione dall'alto anche con il proprio elicottero. La denuncia del mancato rientro del 74enne, da parte del figlio, era arrivata durante la notte, mentre la sua auto era stata poi rinvenuta parcheggiata alle Case Bortot. (ANSA).