(ANSA) - VARESE, 30 AGO - Un uomo di 40 anni è stato trovato morto in un parcheggio di via Piemonte, a Castellanza (Varese). L'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco. Si indaga per omicidio. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica, ma per il 40enne non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'omicidio sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non è ancora chiaro se la vittima sia stata uccisa sul posto o trasportata in un secondo momento nel parcheggio, di fronte a una clinica privata. Al vaglio dei carabinieri le telecamere di sicurezza della zona. (ANSA).