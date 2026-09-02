(ANSA) - PAVIA, 02 SET - E' stato trovato morto questa mattina nell'appartamento in cui viveva a Vigevano (Pavia), il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba a Vigevano durante la quale era stato insultato e spinto nel Naviglio da due persone. A trovare il corpo è stato un ragazzo che abita nello stesso immobile. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia di Stato e personale della Scientifica per svolgere i rilievi necessari e chiarire le cause del decesso. Il 21 agosto il 24enne era stato aggredito da due persone che, dopo avergli rivolto pesanti insulti, lo avevano spinto nel Naviglio che scorre vicino all'abitazione del giovane. Il giovane, risalito a riva da solo, era stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dal quale però si era allontanato prima che i medici potessero visitarlo. I due aggressori - di 28 e 33 anni, uno dei quali pregiudicato - erano poi stati identificati e denunciati per discriminazione legata all'orientamento sessuale, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il corpo del 24enne è stato trovato stamani attorno alle 10. Sul posto sono in corso i rilevi della polizia scientifica. Al momento l'ipotesi che prevale è quella di un decesso per cause naturali, anche se gli investigatori non escludono altre possibilità (ANSA).