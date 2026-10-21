(ANSA) - CASARANO, 21 OTT - Sono iniziati questa mattina gli accertamenti del Ris di Roma nell'abitazione di Casarano dove Roberta Bertacchi 26 anni di Ruffano venne trovata impiccata ad un balconcino all'alba del 6 gennaio 2024. Il sopralluogo è stato disposto dal GIP Francesco Valente nell'ambito dell'incidente probatorio disposto dopo l'accoglimento dell'opposizione della famiglia della vittima alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Lecce. Gli esperti del Reparto di investigazioni scientifiche dovranno ricostruire la dinamica dell'evento delittuoso che appare ancora poco chiara sulla base di alcune incongruenze sollevate dai periti della difesa, legate alle poche impronte di calzatura ritrovate sul luogo del ritrovamento del corpo e al nodo della sciarpa rinvenuta stretta intorno al collo della 26enne. Nella giornata di ieri sempre i carabinieri del Ris nel cimitero di Ruffano hanno proceduto alla estumulazione del corpo della giovane per prelevare gli stivali neri che Roberta Bertacchi indossava quando è stata trovata morta necessari per effettuare la comparazione con le impronte rinvenute in casa. Nell'inchiesta e' indagato per istigazione al suicidio l'allora fidanzato della giovane , Davide Falcone , 37 anni. L'uomo e' sotto processo per maltrattamenti in famiglia . Le indagini avrebbero infatti evidenziato condotte reiterate di violenze , intimidazioni e soprusi nei confronti della vittima. (ANSA).