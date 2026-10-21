(v:'Trovata impiccata nel Salento,...' delle 11.20) (ANSA) - CASARANO, 21 OTT - E' durato poco più di due ore il sopralluogo dei carabinieri del Ris di Roma nell'appartamento di Casarano dove Roberta Bertacchi venne trovata impiccata con una sciarpa del Casarano calcio al balconcino di casa nel 2024. Gli esperti del Reparto investigazioni scientifiche di Roma hanno utilizzato un laser scanner per ricostruire in 3 D gli ambienti come vennero trovati dai carabinieri territoriali la mattina del ritrovamento del corpo. L'accertamento tridimensionale restituirà la casa dove viveva Roberta e dove oggi abitano altre persone, alla sua originaria dimensione, ricostruita al computer dove verranno inserite le foto scattate durante il sopralluogo dell'epoca. La ricostruzione che ne verrà fuori servirà a chiarire un punto cruciale dell'inchiesta , in che modo Roberta si possa essere mossa per compiere l'azione suicidaria, visto che all'epoca vennero ritrovate appena due impronte e neanche vicine al balconcino. I carabinieri hanno eseguito anche il prelievo di un campione di saliva a Davide Falcone, il fidanzato di Roberta, indagato per istigazione al suicidio, per estrarre il Dna. (ANSA).