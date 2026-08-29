(ANSA) - MANTOVA, 29 AGO - Anche il Mantovano è stato colpito pesantemente dalla tromba d'aria che ieri in precedenza si era abbattuta su Cremona e provincia Dopo grandine e vento la riserva naturale Bosco Fontana, a Marmirolo, è stata chiusa. La conta dei danni nell'area di 233 ettari non è ancora stata completata e al momento manca anche l'energia elettrica. Pesanti conseguenze anche a Goito, dove a Villabona quattro famiglie sono state evacuate per i danni alle abitazioni e diverse strade sono state chiuse. Tra Torre e Cerlongo è crollata parte del tetto di una rimessa agricola. Nell'Asolano il vento ha completamente scoperchiato la palestra di Piubega: parte della copertura è finita nei giardini delle scuole e si è registrato anche il crollo parziale di un'abitazione. Danni infine a San Giorgio Bigarello, dove la bufera ha colpito l'ex bocciofila di Tripoli e interessato anche la vicina scuola dell'infanzia e il nido. Gli alberi caduti hanno inoltre provocato sospensioni e disagi sulla rete ferroviaria. (ANSA).