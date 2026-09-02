(ANSA) - POLICORO, 02 SET - "Un evento straordinario eccezionale, mai vissuto in città: ci sono danni per milioni di euro al patrimonio pubblico e privato, e solo per un caso fortuito non contiamo morti e feriti. Una tromba d'aria di violenza devastante, che ha spazzato via centinaia di alberi anche secolari con fusti e radici consistenti. Un disastro mai visto a Policoro (Matera)". Così, attraverso l'ufficio stampa, il sindaco, Enrico Bianco, il quale ha attivato il Centro operativo comunale di protezione civile (Coc) "per far fronte all'emergenza causata dalla violenta tromba d'aria abbattutasi nel pomeriggio sulla città jonica. Al momento "non si segnalano fortunatamente danni alle persone, mentre sono ingenti quelli alle cose. Decine di alberi sono stati abbattuti dal vento in tutta la città e nella zona lido. Molti sono caduti sulle auto in sosta". Il sindaco sottolinea inoltre che "al lido la situazione è disastrosa con diversi stabilimenti cancellati dalla tromba d'aria, che ha divelto anche tanti pannelli fotovoltaici e scoperchiato tetti. Molti alberi hanno reso impraticabili le strade urbane, distrutta la segnaletica con pali divelti della pubblica illuminazione e cavi elettrici tranciati con conseguenti black out, a cui stanno lavorando le squadre dell'Enel. Allagati e chiusi i sottopassi per il mare, interrotta l'attività della stazione ferroviaria per gli alberi caduti sui cavi elettrici. Nelle aree rurali sono state danneggiate piantagioni e serre, con danni importanti. Il sindaco e lo staff tecnico del Comune stanno effettuando sopralluoghi, per la stima dei danni pesantissimi al patrimonio pubblico e privato, oltre all'individuazione di eventuali situazioni ancora a rischio", ha concluso il primo cittadino, annunciando che "in seguito ai danni riportati, domani 3 settembre il cimitero comunale, il Centro 'Smile' e l'Asilo Nido 'Linus' resteranno chiusi". (ANSA).