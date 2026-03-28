TRENTO. Si è riunito per la prima volta nella sede di vicolo Benassuti il nuovo consiglio direttivo sezionale di Trento dell’Associazione Nazionale Alpini, eletto lo scorso 1° marzo dall’assemblea dei delegati e chiamato a guidare la sezione per i prossimi tre anni.



Accanto al riconfermato Paolo Frizzi, classe 1967, una squadra chiamata a garantire continuità e sviluppo delle attività sul territorio. Nel dettaglio, il consiglio è composto da Gregorio Pezzato, vicepresidente vicario, Roberto Bertuol e Diego Filippozzi, vicepresidenti. Il ruolo di segretario del consiglio direttivo è affidato a Stelvio Boscarato, mentre Mirko Tezzele ricopre l’incarico di tesoriere.



Completano l’organigramma Rocco Coletta, direttore di sezione, Tullio Dallapiccola, vice direttore, ed Erico Boi, responsabile sportivo. Il nuovo direttivo resterà in carica per il triennio appena avviato. C.L.