(ANSA) - MILANO, 03 SET - A causa di un guasto dovuto pare alla caduta di pietre nel corso di lavori stradali, un treno che stava viaggiando in direzione della stazione di Porta Garibaldi, a Milano, è rimasto boccato sulla massicciata, nel lungo tunnel del passante ferroviario. I passeggeri, circa 400 persone, sono così stati fatti evacuare lungo la banchina. La circolazione sul passante risulta fra le stazioni di Bovisa e Lancetti bloccata con numerose cancellazioni. E' accaduto stamani intorno alle 8:50 nei pressi della stazione di Lancetti, in corrispondenza di via dell'Aprica, dove il treno è rimasto senza alimentazione. Nessuno è rimasto ferito anche se alcuni sassi hanno colpito qualche finestrino. Il 118 si è recato sul posto con due ambulanze solamente in prevenzione. Sul posto, quindi, a scortare i passeggeri anche per evitare malori, è intervenuta la Polfer, insieme ai vigili del fuoco, che li ha accompagnati tutti verso la stazione di Bovisa FS. Rfi riferisce che "la circolazione treni sospesa nel Passante ferroviario, per un inconveniente tecnico alla linea, causato da una ditta esterna a rfi. Treni S1, S2, S5, S12, S13 subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni". Al momento a Porta Garibaldi FS risultano 15 treni cancellati in arrivo e una ventina in partenza, e altri con ritardi da 50 a 120 minuti. (ANSA).