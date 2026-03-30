(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Un ragazzo di 13 anni è stato investito davanti scuola da un suv. E' accaduto in via di Castel Porziano, in zona Infernetto nel quadrante sud di Roma, nei pressi dell'istituto comprensivo Mozart. E' stato trasportato in ospedale. Ferito anche un uomo di 64 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Dalle prime informazioni nell'incidente, avvenuto intorno alle 14, sarebbero coinvolti due veicoli. Il suv sarebbe poi uscito fuori strada finendo contro la recinzione della scuola. "Nonostante sono anni che segnaliamo la pericolosità dell'incrocio Viale di Castel Porziano/via Torcegno non è stato fatto praticamente nulla di risolutivo. Anche oggi l'ennesimo incidente, fortuna ha voluto che non ci fossero conseguenze tragiche" denuncia sui social un'associazione di quartiere spiegando che i feriti sono uno studente e un professore. (ANSA).