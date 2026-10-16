Tre minorenni sono stati arrestati in flagranza per resistenza aggravata a pubblico ufficiale durante il corteo studentesco di questa mattina nel centro di Torino. Lo rende noto la Questura, precisando che oltre 50 manifestanti sono stati identificati, alcuni dei quali con il volto coperto. Le loro condotte saranno segnalate all'autorità giudiziaria. I tre arrestati sono stati anche denunciati per porto di oggetti atti a offendere: due avevano spray urticanti e uno delle pietre. Dagli accertamenti è emerso che uno dei minorenni era già sottoposto alla misura cautelare della permanenza domiciliare per una precedente rapina, con l'autorizzazione a uscire di casa esclusivamente per andare a scuola. (ANSA).