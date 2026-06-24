(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - Tre candidati appoggiati dal sindaco di New York Zohran Mamdani hanno vinto alle primarie, confermando la voglia di cambiamento degli elettori. Brad Lander, Darializa Avila Chevalier e Claire Valdez hanno vinto mostrando la forza politica del sindaco e del partito socialista democratico. "La vittoria di questa sera appartiene a tutti voi", ha detto ai suoi sostenitori Lander introdotto sul palco proprio da Mamdani. "È ora che il partito democratico si allontani dal denaro oscuro, dai pac finanziati dalle criptovalute, da Wall Street, dall'intelligenza artificiale e dall'Aipac. La gente lo capisce", ha messo in evidenza Lander. (ANSA).